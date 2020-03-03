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عدن - ياسمين التهامي - "صورة وتفاصيل " الحوثيون يجتاحون مأرب وسقوط مديرية رغوان اولى مديريات مأرب بلا معارك ... انسحاب تكتيكي جديد للشرعية

سيطرت مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء على مديرية رغوان بمحافظة مارب . جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements ونشر مراسل قناة المسيرة التابعة للجماعة الإنقلابية الموالية لطهران صورة لمبنى المديرية عقب دخول قواتهم وسيطرتها عليها. وبحسب المصادر فقد انسحبت قوات الجيش من المديرية فجرا وتمكن الحوثيون من دخولها دون معارك. سيطرت مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء على مديرية رغوان بمحافظة مارب . ونشر مراسل قناة المسيرة التابعة للجماعة الإنقلابية الموالية لطهران صورة لمبنى المديرية عقب دخول قواتهم وسيطرتها عليها. وبحسب المصادر فقد انسحبت قوات الجيش من المديرية فجرا وتمكن الحوثيون من دخولها دون معارك.

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