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عدن - ياسمين التهامي - حادثة اغتصاب وحشي لفتاة في الكويت تستنفر رجال الأمن .. والأم تكشف ما حدث لابنتها

تهمت وافدة في الكويت شاباً بهتك عرض ابنتها ذات الـ16 ربيعاً بالقوّة.

وأدلت الأم لضباط مخفر منطقة السالمية ببيانات الشاب، وباشر رجال الأمن عملية البحث والتحري عنه.بحسب مصدر أمـني كويتي

جديد اب برس

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اقرأ أيضاً: حادثة اغتصاب وحشي لفتاة في الكويت تستنفر رجال الأمن .. والأم تكشف ما حدث لابنتهاوأمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية مواقعة بالإكراه، وإحالة الفتاة إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وتأكيد عملية المواقعة من عدمه.وفق ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية.

وأمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية مواقعة بالإكراه، وإحالة الفتاة إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وتأكيد عملية المواقعة من عدمه.وفق ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية.