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عدن - ياسمين التهامي - "مصادر تكشف مايحدث " انقلاب مفاجئ للأحداث ... تطورات عسكرية متسارعة في الجوف

يسود هدوء حذر، عدد من جبهات محافظة الجوف، بعد تقدم مليشيا الحوثي وسيطرتها على مركزي مديريتي الغيل والحزم.

وقالت مصادر عسكرية أن المليشيا تراجعت إلى الصفراء والحزم بعد مواجهات عنيفة مع الجيش.

جديد اب برس

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

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وتابعت أن الجيش الوطني يسيطر كلياً على معظم خب الشعف، كبرى مديرات الجوف، وعلى اليتمة غرب شمال مدينة الحزم عاصمة المحافظة ومناطق برط القعيف وسلبة شرقاً وجبال صبرين التي تبعد عده كيلومترات من جبال العقبة.

وتابعت أن الوضع في تحسن جداً والأيام تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت الإيجابية.