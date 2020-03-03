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عدن - ياسمين التهامي - عندما أخرجوها كانت الصدمة مرعبة ... أفعى عملاقة مخيفة تبتلع إمرأة حية من رأسها "فيديو مرعب"

فقدت سيدة إندونيسية ليوم كامل بعد أن قررت الذهاب لتفقد حديقتها ليلا،ً وبعد رحلة بحث دامت ساعات عثر سكان الجزيرة على السيدة في بطن حية عملاقة تجاوز طولها 8 أمتار.

وعثر سكان قرية مابولو بجزيرة سولاوسي الإندونيسية على الحية في الحديقة التي تبعد كيلو متر واحداً عن منزل السيدة، وهي في حالة تخمة بعد أن ابتلعت السيدة ليقرروا قتل الحية وإخراج جثة السيدة .

جديد اب برس

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ليكتشفوا فيما بعد أن الحية العملاقة باغتت السيدة وابتلعتها من جانب الرأس؛ حيث وجدوا رأس المرأة ناحية ذيل الحية، وساقيها باتجاه الرأس.