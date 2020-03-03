شاهد ...في الرياض فتاة تجلس في حضن شاب لتدريبها على قيادة السيارة!

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة، رصد فعل فاضح في وضح النهار ارتكبه سعودي خلال قيادته السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، فتاة تجلس في “حضن” سائق داخل سيارة على الطريق العام، وهو الامر المخالف للعادات والتقاليد العامة، ويخالف عليه القانون بشدة، الا أن عهد محمد بن سلمان الانفتاحي أباح هذه الامور على ما يبدو.

وشهد عهد محمد بن سلمان الانفتاحي الكثير من الامور المخالفة للعادات والتقاليد العربية، وهو الامر الذي دفع الشعب إلى درجة الغليان من تصرفات ولي العهد الذي فتح الباب على مصراعية أمام الانفتاح، بعدما كانت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحاسب على كل كبيرة وصغيرة.

وكانت حادثة التحرش الجماعي بفتيات في السعودية قد أثار الرأي العام، ودفع النائب العام سعود المعجب للتحرك بعد الفضحة التي أحدثها الفيديو الذي جرى تداوله، بإصدار أمرا بالقبض على هؤلاء الاشخاص.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصدر مسؤول قوله إن النيابة العامة أصدرت أمرها بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.

وقال المصدر “بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدر النائب العام أمرا بتحريك الدعوى الجزائية العامة، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجب النظامية بحقهم”.

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وأشار إلى أن النيابة العامة السعودية “تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش تحت طائلة المساءلة الجزائية”، مضيفا أن العقوبة تشمل أيضا كل من حرض أو اتفق أو ساعد على اقترافها.

وأوضح المصدر المسؤول أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن، وفق الصحيفة.

في الرياض.. فتاة تجلس في حضن شاب، بينما يقود هو السيارة !!! #بلاد_الحرمين.. إلى أين؟ pic.twitter.com/dQMSUp5IVo — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 2, 2020

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