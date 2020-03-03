شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اسعاف كهرباء عدن ب١٣٠٠طن متري ديزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصافي عدن تضخ وقود إسعافي إلى محطات الكهرباء في عدن

بدأت في هذه الأثناء ضخ كمية إسعافية من الوقود إلى محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن .

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الكمية التي سيتم ضخها 1300 طن متري من مادة الديزل، وسيتم ضخها بصورة إسعافية من مخزون شركة حضرموت للطاقة التابعة للتاجر البسيري في المصفاة ، وسيتم إعادتها عقب الإنتهاء من تفريغ السفينة المتواجدة في ميناء الزيت حيت بدأت الترتيبات حاليا لتفريغ كامل الكمية والمخصصة لمحطات الكهرباء .

أن هذا الحل الإسعافي جاء لتفادي توقف عمل محطات الكهرباء بسبب نفاذ الوقود خاصة بعد زيادة إنقطاعات التيار الكهربائي بشكل كبير خلال الساعات الماضية ..