شكرا لبحثكم عن خبر لحج: معسكر العر يشهد تخريج الكتيبة السابعة مدفعية حزام أمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الإعلامي

لقوات الحزام الأمني

محافظة لحج

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اختتمت الدورة الخامسة لقوات الحزام الأمني بمحافظة لحج تدريباتها، صباح الثلاثاء، في معسكر جبل العر يافع، بالإعلان عن تخريج الكتيبة السابعة مدفعية.

و هنأت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج قيادة وضباط وأفراد الكتيبة السابعة مدفعية إستكمالهم الدورة التدريبية وإلتحاقهم بقوات الحزام الأمني للدفاع عن الجنوب وأمنه وإستقراره.

و ثمنت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج الإهتمام الذي تبديه قيادة المجلس الانتقالي الحنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، والتأييد والدعم اللا محدود الذي تقدمه قيادة قوات التحالف العربي لقوات الحزام الأمني، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة لحج والجنوب عامة، والتصدي للمليشيات الحوثية الإرهابية.

و عقب حفل تخريج الدفعة، كرمت قيادة قوات الحزام الأمني الأوائل في الدورة، ومشرفي الدورة، وتوزيع شهائد خريجي الدورة، كما ألقيت عدداً من المحاضرات التوعوية والمعنوية.