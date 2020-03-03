شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحكومة اليمنية تغادر الرياض إلى مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علم انباء عدن من مصدر مقرب أن أعضاء الحكومة اليمني غادروا العاصمة السعودية الرياضة إلى محافظة مأرب صباح اليوم. وقال الاعلامي محمد العرب في تغريدة على توتير : اليوم اجريت لقاءات مع وزراء الحكومة اليمنية بعد قرار فخامة المارشال هادي بعودة الحكومة كاملة الى اليمن انتظرونا على النشرة اليمنية على الحدث 7 بتوقيت السعودية واليمن .السعودية واليمن . Advertisements وهذا يؤكد وصول الوزراء إلى مأرب.

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