شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب مصري: هذا ما سيفعله ابن سلمان لو باع أردوغان دم خاشقجي وطوى الملف وقبل التعويض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، إن مشكلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع تركيا تكمن في ملف خاشقجي وتمسك أردوغان بمحاسبة قتلته، مشيرا إلى أنه لو تنازل الرئيس التركي وباع دم الصحافي السعودي المغدور فإن السعودية ستتغنى في اليوم التالي بتركيا وتتغزل فيها.

وكتب “سلطان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الموثق: “باختصار مشكلة محمد بن سلمان مع اردوغان هي دم جمال خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك”

جديد "الخليج 365"

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باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020 "> جمال سلطان✔@GamalSultan1 باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! ٢٬١٨٨ باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020

وتابع موضحا:”لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل “التعويض” لأصبح زعيم الأمة في اعلام السعودية وصلى خلفه إمام الحرم المكي، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين”

وتسببت تغريدة الكاتب المصري في هجوم عنيف عليه من قبل كتائب الذباب السعودية، والمغردين المحسوبين على النظام.

باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020 "> جمال سلطان✔@GamalSultan1 · باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020 باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! باع وأشترى #قردوغان والإخونجية. بالدم العربي في الخريف العربي. ليركبوا موجته التي أغرقتهم للأبد.

أما دم خاشقجي يرحمه سيظل دم مواطن ينتظر القصاص له أمام القضاء السعودي.

أما ولي العهد فهو خنجر في خاصرة الأطماع التوسعية العثمانية البائدة. ومُلكه كابر عن كابر. لايهدده سلطان الشواذ. — محمد البكيري (@m_bukairy) March 3, 2020 "> محمد البكيري✔@m_bukairy باع وأشترى #قردوغان والإخونجية. بالدم العربي في الخريف العربي. ليركبوا موجته التي أغرقتهم للأبد.

أما دم خاشقجي يرحمه سيظل دم مواطن ينتظر القصاص له أمام القضاء السعودي.

أما ولي العهد فهو خنجر في خاصرة الأطماع التوسعية العثمانية البائدة. ومُلكه كابر عن كابر. لايهدده سلطان الشواذ. ١٢ باع وأشترى #قردوغان والإخونجية. بالدم العربي في الخريف العربي. ليركبوا موجته التي أغرقتهم للأبد.

أما دم خاشقجي يرحمه سيظل دم مواطن ينتظر القصاص له أمام القضاء السعودي.

أما ولي العهد فهو خنجر في خاصرة الأطماع التوسعية العثمانية البائدة. ومُلكه كابر عن كابر. لايهدده سلطان الشواذ. — محمد البكيري (@m_bukairy) March 3, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر باع وأشترى #قردوغان والإخونجية. بالدم العربي في الخريف العربي. ليركبوا موجته التي أغرقتهم للأبد.

أما دم خاشقجي يرحمه سيظل دم مواطن ينتظر القصاص له أمام القضاء السعودي.

أما ولي العهد فهو خنجر في خاصرة الأطماع التوسعية العثمانية البائدة. ومُلكه كابر عن كابر. لايهدده سلطان الشواذ. — محمد البكيري (@m_bukairy) March 3, 2020

باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020 "> جمال سلطان✔@GamalSultan1 · باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 3, 2020 باختصار ، مشكلة محمد بن سلمان مع #اردوغان هي دم جمال #خاشقجي الذي يهدد مستقبله في الملك ، لو باع الرئيس التركي دم خاشقجي وطوى الملف وقبل "التعويض" لأصبح زعيم الأمة في اعلام #السعودية ، وصلى خلفه إمام الحرم المكي ، ووضع عائض القرني موسوعة في فضائله على الإسلام والمسلمين !! القائد الفذ / رجب طيب أردوغان سياسي محنك شق طريقه إلى القمة بجهدوه الجبارة وأصبح قائدا للأمة الإسلامية بدون منازع . وقضية إغتيال جمال خاشقجي غدرا وغيلة على أرض تركيا لا تزال مفتوحة وأردوغان يمسك بأدلة تودي بمستقبل القاتل الحقيقي في الجريمة . — عبدالحق عبدالرحمن (@AbdulraheemNoo4) March 3, 2020 "> عبدالحق عبدالرحمن@AbdulraheemNoo4 القائد الفذ / رجب طيب أردوغان سياسي محنك شق طريقه إلى القمة بجهدوه الجبارة وأصبح قائدا للأمة الإسلامية بدون منازع . وقضية إغتيال جمال خاشقجي غدرا وغيلة على أرض تركيا لا تزال مفتوحة وأردوغان يمسك بأدلة تودي بمستقبل القاتل الحقيقي في الجريمة . ٠ القائد الفذ / رجب طيب أردوغان سياسي محنك شق طريقه إلى القمة بجهدوه الجبارة وأصبح قائدا للأمة الإسلامية بدون منازع . وقضية إغتيال جمال خاشقجي غدرا وغيلة على أرض تركيا لا تزال مفتوحة وأردوغان يمسك بأدلة تودي بمستقبل القاتل الحقيقي في الجريمة . — عبدالحق عبدالرحمن (@AbdulraheemNoo4) March 3, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات عبدالحق عبدالرحمن الأخرى

وفي سياق آخر يواجه الفيلم الوثائقي “المنشق” (The Dissident) -الذي يتناول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي- مصيرا غامضا، وقد لا يجد الفيلم طريقه نحو الجماهير في ظل شعور الموزعين بالقلق من إثارة غضب السلطات السعودية.

وقد نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريرا عن العرض الأول للفيلم في مهرجان “صندانس الأميركي”، حيث أثار المخرج الأميركي برايان فوغل إعجاب النقاد بالفيلم المثير الذي سلط الضوء على الفساد وأساليب التستر وتداعيات التحلي بالشجاعة والجرأة في العالم الحقيقي، على حد وصف الصحيفة.

ووصفت الصحيفة عملية اغتيال الصحفي السعودي بالمأساوية، وهو ما أثار اهتمام الكثيرين حول الفيلم، بالإضافة إلى السجل الحافل للمخرج الأميركي الذي صنع فيلما بدا مستقبله واعدا.

وصرح فوغل بعد العرض الأول للفيلم بأنه يأمل ألا تؤثر آلة الضغط القوية التي تسخرها الرياض في كامل أرجاء العالم على انتشاره، مشيرا إلى أنه يحلم أن يصمد الموزعون في وجه نفوذ المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد شهر من العرض في مهرجان صندانس السينمائي، ليس من الواضح ما إذا سيتمكن الموزعون من الوقوف في وجه رياح نفوذ لوبي الضغط السعودي.