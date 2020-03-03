شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة والفيديو : احد وزراء الحكومة يصعق الرئيس ويرفض مصافحته لهذا السبب الصادم .."شاهد ردة الفعل بعد رفض الوزير للمصافحة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكالة دولية تكشف الأسباب الحقيقية لسقوط مدينة ”الحزم“ وعدد من مناطق ”الجوف“ بيد مليشيا الحوثي (تقرير) الحكومة تتوعد القادة العسكريين وتكشف عن ”ترتيبات لاستعادة الجوف بإشراف مباشر من الرئيس هادي“ حكم حوثي بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة كل أموالهم "الأسماء" صرخ أمام القاضي وقال لم أقصد الاساءة للبخاري.. تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة وسيم يوسف

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