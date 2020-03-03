شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة حوثية تصدر حكم بالإعدام تعزيرا بالبرلماني هبة الله علي شريم و34 عضوا آخرين ومصادرة اموالهم وعقاراتهم المنقوله في مناطق سيطرتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 07:12 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً يمنياً بمزاعم التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي.

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وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن إنه بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل فوجئنا بحضور رئيس النيابة والوكيل والطاقم الإعلامي والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم.

وأضاف غازي، في صفحته على" فيسبوك" أن القاضي أصدر حكمه الذي قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى.

كما قضى حكم المحكمة بإدانة كافة المتهمين ال35 ابتداء من إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاء ب هبة الله علي شريم بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

وقضى الحكم بمعاقبة المتهمين ال35 ابتداءً ب إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة.

