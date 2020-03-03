شكرا لقرائتكم خبر عن دوله عربية تفاجيء الجميع وتصدر قرارا يقضي بسحب جوازات والغاء التجنيس لمواطني ست دول، بينها اليمن التي منحت لهم من سابق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 07:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بسحب نحو 13 ألف جنسية من أجانب، منهم يمنيون حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأفادت صحيفة السوداني بأن قرار البرهان، جاء بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة، حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.

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الصحيفة، أوضحت أن القرار الصادر شمل مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 - 2019، داخل وخارج البلاد.

كما يجري وفقا للقرار "الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ هذا القرار. وكانت الحكومة السودانية السابقة قد فتحت مطلع العام 2017 باب التجنيس لمواطني ست دول، بينها اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وبورما، وحصل بالفعل الآلاف من المقيمين في السودان على الجنسية.

