شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط يصدر قرارات عسكرية عاجله ستقلب المؤسستين العسكرية والأمنية رأسا على عقب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 07:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط، اليوم قرارا عسكرياً مفاجئا، قضى بترقيات جميع منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، التابعتين للحوثيين، مع تأجيل الأثر المالي حتى تتحسن الظروف الاقتصادية للدولة. أقرأ أيضا : وردنا الآن : وزراء حكومة الشرعية يغادرون فنادق الرياض ويصلون إلى محافظة مأرب صباح اليوم Advertisements عااااجل : انسحاب تكتيكي جديد للشرعية ...والحوثيون يجتاحون مأرب وسقوط مديرية رغوان اولى مديريات مأرب بلا معارك !"صورة وتفاصيل " عاااااجل : الاعلامي الحربي محمد العرب يكشف ..عن أهم قرار أتخذه الرئيس هادي اليوم وانتظره الشعب اليمني والعالم طويلا "نص القرار وتفاصيل " استخدمها تعش مرتاح البال..هذه الطريقة البسيطة تعالج “للشعر الأبيض وتساقط الشعر“ وتنسيك الشيب إلى الأبد محكمة حوثية تصدر حكم بالإعدام تعزيرا بالبرلماني هبة الله علي شريم و34 عضوا آخرين ومصادرة اموالهم وعقاراتهم المنقوله في مناطق سيطرتها !

ووفقا للخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام التابعة للحوثيين ورصده " أحداث نت " قبل قليل، فقد وجه "المشاط" وزارتي الدفاع والداخلية - في حكومة الحوثي الانقلابية-، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط يصدر قرارات عسكرية عاجله ستقلب المؤسستين العسكرية والأمنية رأسا على عقب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.