شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : وزراء حكومة الشرعية يغادرون فنادق الرياض ويصلون إلى محافظة مأرب صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 07:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

علم" انباء عدن " من مصدر مقرب أن أعضاء الحكومة اليمني غادروا العاصمة السعودية الرياضة إلى محافظة مأرب صباح اليوم. أقرأ أيضا : الحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة الى الجوف و يعلنون سقوط مأرب خلال الأيام القليلة القادمة ! Advertisements عااااجل : انسحاب تكتيكي جديد للشرعية ...والحوثيون يجتاحون مأرب وسقوط مديرية رغوان اولى مديريات مأرب بلا معارك !"صورة وتفاصيل " عاااااجل : الاعلامي الحربي محمد العرب يكشف ..عن أهم قرار أتخذه الرئيس هادي اليوم وانتظره الشعب اليمني والعالم طويلا "نص القرار وتفاصيل " زعيم الحوثين يضع ” سميرة مارش ” المعتقلة في مأرب على طاولة المفاوضات مع مارتن غريفيث واللواء سلطان العرادة !"تعرف على سميره مارش " وقال الاعلامي محمد العرب في تغريدة على توتير : اليوم اجريت لقاءات مع وزراء الحكومة اليمنية بعد قرار فخامة المارشال هادي بعودة الحكومة كاملة الى اليمن انتظرونا على النشرة اليمنية على الحدث 7 بتوقيت السعودية واليمن .السعودية واليمن .





وهذا يؤكد وصول الوزراء إلى مأرب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : وزراء حكومة الشرعية يغادرون فنادق الرياض ويصلون إلى محافظة مأرب صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.