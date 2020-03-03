مستشارا الرئيس الأمريكي تتجول في محافظة المهرة .. صورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - مستشارة الرئيس الأمريكي السابق تاونسند تطّلع على المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي بالمهرة

المهرة /سبأ :

3/3/2020 م

اطلعت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق، السيدة فرانسيس تاونسند، اليوم، بمعية وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي والوكيل المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ومدير البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن فرع المهرة المهندس عبدالله باسليمان على من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي في إطار محافظة المهرة.

وزارت فرانسيس، برفقة الوكيلين العبودي وباكريت ، عدداً من المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي بالمحافظة منها مشروع تأهيل مطار الغيضة الدولي ومشروع المحميات الزارعية ومركز غسيل الكُلى وأقسام العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة المركزي ومشروع المدراس التعليمية للتعرف على الجهود التي تبذل ومستوى الأنجاز في هذه المشاريع ومراحل الإنجاز فيها.

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من جانبه ، أشار الوكيل العبودي أن هذه الزيارة تكتسب اهمية كبيرة للاطلاع عن كثب على المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها البرنامج السعودي وأهم احتياجات المحافظة من مشاريع البنية التحتية في شتى المجالات.

وشكـر الوكيل العبودي، بأسم قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ محمد علي ياسر للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وسعادة السفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على كل ما قدموه للمحافظة من دعم في مختلف المجالات، متطلعا إلى دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للمحافظة.

الى ذلك عبّرت مستشارة الرئيس الأمريكي، فرانسيس تاونسند، عن مدى سعادتها بزيارة المهرة وتواجدها بين أبناء المهرة واليمن عموما ، موضحة ان الهدف من الزيارة هو التعرف على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والاحتياجات العاجلة للقطاعات الخدمية وكل ما تحتاجه المحافظة من مشاريع خدمية وتنموية ، مستمعة في الوقت ذاتـه إلى شرح مفصل عن طبيعة المشاريع المنفذة والملحة التي تحتاجها المحافظة في الجوانب التنموية والخدمية.

وكان الوكيل ين العبودي وباكريت قد استقبلا صباح اليوم، مستشارة الرئيس الأمريكي المحامية فرانسيس تاونسند والوفد المرافق لها ، بمطار الغيضة الدولي بحضور قائد التحالف العربي بالمحافظة العميد ركن متعب بن عتيق السلمي ومدير عام مطار الغيضة الدولي الأستاذ نويجع مغفيق والمهندس عبدالله باسليمان مدير برنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمحافظة.