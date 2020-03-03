شكرا لبحثكم عن خبر مارش على طاولة العرادة شرطا لتجنيب مارب الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد سيطرة مليشيا الحوثي على مركز محافظة الجوف الإستراتيجية شمال شرقي اليمن ذات المساحة الكبيرة والموقع الاستراتيجي والموارد النفطية الكبيرة اتجهت الانظار نحو جارتها مأرب.

حيث كشفت مصادر عن وجود جهود اجتماعية وقبلية لتجنيب مدينة مأرب الموجهة العسكرية والبحث عن صيغة تفاهم .

وقالت تلك المصادر أن أول طلب تقدمت به جماعة الحوثي الى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة هو الإفراج عن " سميرة مارش " المعتقلة في سجون مأرب .

واضافت المصادر ان الحوثين اعتبروا ان التجاوب مع مطلبهم يعد بمثابة حسن نوايا لانجاح المساعي القبلية والاجتماعية للوصول الى تفاوض لتسليم المحافظة.