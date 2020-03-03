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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. انتحار مواطن لأسباب معيشية صعبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
إب - الخليج 365
أقدم مواطن في محافظة إب(وسط اليمن) على الانتحار، لأسباب معيشية واقتصادية عانى منها، وفق مصادر محلية.
وقالت مصادر محلية، إن المواطن "م ن أ" أقدم على الانتحار في حارة المركزي بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، نتيجة تدهور أوضاعه الاقتصادية والمعيشية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار مواطن في محافظة إب بعد إصابته بحالة نفسية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية.
وبهذه الحادثة يرتفع أعداد ضحايا الانتحار في المحافظة الخاضعة للحوثيين إلى 18 حالة خلال 3 أشهر.
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