البحسني يؤكد أهمية دور شركة النفط بساحل حضرموت باستقرار ودعم القطاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

حضرموت - الخليج 365

أشاد محافظ حضرموت بدور شركة النفط بساحل حضرموت باستقرار ودعم مختلف القطاعات.



وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، أهمية الدور الذي لعبته شركة النفط بساحل حضرموت في استقرار تموين المحافظة والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية ودعم العديد من القطاعات الحيوية بالمحافظة.

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واشاد المحافظ البحسني خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها شركة النفط بالمكلا بعنوان(تنسيق العلاقة بين الشركة وأجهزة السلطة المحلية لضمان الاستقرار التمويني) بالعمل المنهجي للشركة واهتمام قيادتها بالتدريب والتأهيل المستمر لكوادرها..مثمناً دور الشركة في دعم قطاعات التعليم والكهرباء والصحة.

بدوره أوضح مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري، بأن الشركة حرصت على عقد هذه الورشة مع الجهات المعنية في المديريات والمرافق والمؤسسات التنفيذية بهدف ضمان الاستقرار التمويني وتوحيد السعر في جميع مديريات حضرموت، وتنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة بعض الظواهر لضمان ايصال المشتقات للمواطنين بدون زيادة ومنع التلاعب بالكميات التي تمنحها الشركة للمحطات في جميع المديريات.

وقدّم مدير عام الشركة بساحل حضرموت ورقة عمل موسعة حول نشاط الشركة والتعريف بها، والعملية التسويقية واللوائح والقوانين الخاصة بإصدار التراخيص لإنشاء المحطات الخاصة.

وجرى في الورشة التي حضرها مديرو فروع شركة النفط بوادي حضرموت ومحافظتي شبوة وعدن، ومديرو المديريات ومدير أمن المديريات والمرافق والمؤسسات التنفيذية، مناقشة واستعراض الآليات الكفيلة بمنع التلاعب وتهريب المشتقات وإيصالها الى المواطن بذات الكميات الواردة من الشركة وبذات السعر المعتمد.