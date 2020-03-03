توثيق 105 حالة انتهاك ارتكبتها المليشيا الحوثية خلال 20 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

عدن - الخليج 365

اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انها وثقت (105) حالة انتهاك ضد المدنيين ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً خلال الفترة من 10 فبراير 2020م وحتى 29 فبراير 2020م.



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واوضحت الشبكة في تقريرها الصادر،اليوم الثلاثاء، وفق ما نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ، بأن الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية في محافظات الحديدة والضالع وصنعاء وتعز وإب وذمار وعمران ومأرب والجوف،توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقنص المباشر ،وإنفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى تفجير المدارس التعليمية.

واشار التقرير الى ان فريق الرصد والتوثيق الميداني في الشبكة وثق 16 حالة قتل بينهم حالتين نساء و7 أطفال ، واصابة 7 حالات بجروح مختلفة بينهم نساء وأطفال.

ولفت التقرير الى ان الفريق الميداني للشبكة وثق 53 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم أطفال ومسنون،و23 حالة انتهاك بين نهب ومداهمة وتضرر جزئي وكلي في الأعيان المدنية،و5 حالات نهب لمركبات خاصة بالمواطنين ،وحالة تفجير لمنشأة لمدرسة صلاح الدين الايوبي بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب.