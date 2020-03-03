تفاعل محلي ودولي مع #يوم_العودة_لزراعة_البن في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - أيمن منصور

أطلق نشطاء اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020م على مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بوسم "يوم العودة لزراعة البن" ، للتذكير بأهمية شجرة البن الإقتصادية والتاريخية بالنسبة لليمن .



وحظي الهاشتاج الذي رافقه هاشتاج آخر حمل وسم "عيد موكا"، بتفاعل كبير محلياً ودولياً حيث غرد العشرات مشيدين بتاريخ شجرة البن اليمنية ونكهتها التي تميزها عن غيرها من البلدان المصدرة للبن .

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وأكدت ريناد الحاج على ضرورة أن يلقى هذا اليوم الدعم والترحيب لإنه يسعى للعودة لزراعة البن اليمني وقلع شجرة القات .. مشيرة إلى أن الفكرة قابلة للتنفيذ ومحببة للجميع .

بدوره حساب اليمن الآن على تويتر، أكد على ضرورة دعم زراعة البن في اليمن، وقال "يعتبر البن اليمني من اشهر المنتجات الزراعية التي اشتهر بها اليمن منذ القدم وتكمن جودة البن اليمني الى مناطق زراعته عن ما يتم زراعته في مناطق اخرى من العالم مايجعله المشروب المفضل لدى الكثير مشروب ساخن" .

اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن، شاركت في هذه الإحتفالية بتغريدة جاء فيها "يشبه اليمنيون قهوتهم سمرٌ كالبن .. روحهم خضراء كأغصانها، تميل ولا تنكسر مع الزمن .. جريئون كحمرة الثمرة، لا تسقط" .

وأضاف "يعرفون مر مذاقِ الحياة ويقتحمون حلوها .. ربما يختلف اليمنيون على الكثير لكنهم يستيقظون كل يوم على رائحة واحدة توصل بيوتهم بخيوط من شتل تنتمي لأرض واحدة"