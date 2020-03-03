الدكتور قباطي يرد على تخرصات أزلام قطر!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

خاص_الخليج 365

رصد "الخليج 365" تغريدة ساخنة لمعالي وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي على حسابه في "تويتر"، كما تابعت بذات الصدد المنشور المعلق في حساب معاليه في الفيسبوك وعلى صفحة وزارة السياحة والتي رد بها على تغريدة أنيس منصور الملحق الإعلامي السابق في السفارة اليمنية في الرياض.



وتحت عنوان: "يا هؤلاء ما هذا الإفتراء والهراء المنسوب لنا؟!"، قال "قباطي":

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ذلكم بالتأكيد كذب بواح وقصة معجونة بتزييف بائس وتدليس رخيص!؟

وأضاف قباطي: "إن ذلك إدعاء سقيم وتجريف سخيف يهدف لإشباع رغبات بعض ذوي العاهات والأهواء المحبطة!.. يا قوم تلفيقكم السمج وإختلاقكم الهابط لن ينطلي على أحد!.. لقد أخطأتم العنوان وخيطوا بغير هالمسلة!".

ويذكر ان هذه وفقًا ومتابعة الخليج 365 للحملات المشابهه هي حملة مدفوعة الثمن من قبل قطر ، ولكن للأسف وزارة الإعلام هي من شجعت بأخطائها عندماعينت مثل هؤلاء من ضمن مستشاريها وملحقين إعلاميين في بعض بعثات اليمن الدبلوماسية، ورواتب بعضهم لا زالت تدفع بالدولار من قبل "الشرعية"!

يستاهل البرد من ضيع دفاه!!