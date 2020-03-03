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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث محور الضالع العسكري يكشف آخر المستجدات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
الضالع - الخليج 365
كشف المتحدث الرسمي باسم جبهات محور الضالع العسكري، فؤاد جباري، أنه تمَّ كسر الهجوم في قطاع حبيل يحيى غربي مديرية قعطبة.
وأضاف جباري في تصريحات رصدها "الخليج 365"، أن ذلك تم وسط تكبيرات الأبطال من على مواقعهم بعد أن تكبّدت عناصر المليشيات المهاجمة خسائر كبيرة وسط عمليات نوعيَّة واستهدافات مباشرة بقذائف سلاح المدفعية، وجثث عناصر المليشيات متناثرة وسط الشعاب والوديان.
وتابع "وحدات قوَّاتنا المُسلَّحة الجنوبيَّة تخوض أشرس المواجهات وتتصدى لهجوم واسع تشنه المليشيات الحوثية باتّجاه مواقع الحَرّة وقَروض وقُليعة في قطاع حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، والمواجهات في أوجها"
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