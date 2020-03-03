بالصور.. اللجنة الطبية العسكرية تستمع لتقرير اللجنة الزائرة لجرحى تعز في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

تعز - الخليج 365

عقدت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز اجتماعها الدوري، لمناقشة ملف جرحى تعز المبتعثين للعلاج في مصر.



وفي الاجتماع، استمعت اللجنة لتقرير مفصّل عن وضع جرحى تعز في القاهرة والإنجازات التي تحققت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الماضية، قرأ التقرير اللجنة المكلفة من قيادة محور تعز واللجنة الطبية العسكرية بزيارة الجرحى في مصر، والتي تتألف من كل من عبدالملك السامعي والجريح نشوان الحيدري.

وسردت اللجنة الزائرة تقريرا تحدثت فيه عن أبرز الإنجازات التي تحققت والإشكاليات التي حُلّت، كما تقدمت بعدد من التوصيات.

بدوره، شكر رئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور محمد فؤاد سيف، اللجنة الزائرة لجرحى تعز في القاهرة، على الجهود التي بذلتها في حلحلة عدد من الإشكاليات.

وبلغت عدد العمليات الجراحية التي أنجزتها اللجنة الطبية العسكرية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الماضية، ( 72 ) اثنين وسبعين عملية جراحية كبرى مختلفة، في عدد من مستشفيات القاهرة.

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كما عاد إلى أرض الوطن، منذ ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020، عدد (41) واحد وأربعين جريحا، بعد أن أكملت اللجنة الطبية العسكرية معالجتهم، ليصبح عدد الجرحى المتواجدين في القاهرة حاليًا (57) سبع وخمسين جريحًا، سيعود عدد منهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة.

واشترت اللجنة، خلال ذات الفترة، عشرة أطراف صناعية لعدد عشرة جرحى، وهم فضل محمد سعيد، علي محمد الأبيض، قيس محمد الصبري، أسامة آدم، نواف مجيب فرحان، عبدالباسط المنصوري، بلال عبدالله أنعم، عمر محمد ملهي، مبارك التميمي، وأمين محمد محمد، حيث تتنوع الأطراف بين سفلية وعلوية، كما أشترت اللجنة "أربع كراسي" متحركة لأربعة من الجرحى.

وأستأجرت اللجنة الطبية العسكرية، مؤخرا، برجًا في القاهرا، خصصته سكنًا لجرحى تعز، أثثت منه عشر شقق كمرحلة أولية.

وواصل الجرحى المعاقين في القاهرة، البالغ عددهم ستة جرحى، علاجهم الطبيعي في مركز قدرات للعلاج الطبيعي.

وبلغ عدد الجرحى الذين عالجتهم اللجنة الطبية العسكرية في عدد من مستشفيات دولة مصر، منذ السادس من أغسطس 2018 حتى فبراير 2020 م، عدد (234) جريح، تجاوزت عدد العمليات الطبية المنجزة لهم أكثر من 270 عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراءت طبية مختلفة