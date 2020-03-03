شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوضى في إب.. مقتل مواطن وتصاعد السرقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 إب - الخليج 365 كشفت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، عن الفوضى التي تعيشها المحافظة في ظل سيطرة مليشيا الحوثي عليها.

Advertisements وأفادت المصادر، بمقتل المواطن "عادل قاسم محمد الحبيشي" برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال مدينة إب، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. إلى ذلك، اشتكى سكان محليون بمدينة إب زيادة أعمال السرقات والنشل بمختلف شوارع المدينة وسرقات تطال منازل المواطنين وممتلكاتهم بمختلف حارات وأحياء مدينة إب، وسط فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال السرقات والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة. وفي موضوع آخر تحدثت مصادر مطلعة، أن مبالغ مالية أوردت بإسم أوقاف إب يتم إنفاق بعضها في إقامة وتنفيذ أنشطة حوثية عدة منها إقامة دورات طائفية في إب وصنعاء على حساب أموال مكتب الأوقاف بمحافظة إب.

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