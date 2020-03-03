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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: أحد المتنفذين الحوثيين يعرقل مشروع طريق حراثة بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، جنوب 180 كم، بأن أحد المتنفذين المرتبطين بالمليشيا الحوثية يعرقل مشروع طريق لأبناء منطقة حراثة.
وبينت مصادر محلية، بأن "أهالي منطقة حراثة بمدينة إب، اشتكوا من قيام أحد المتنفذين المرتبطين بمليشيا الحوثي بعرقلة مشروع يهم أبناء المنطقة وهو طريق مهم ، من خلال قيامه مع عصابة مسلحة بمنع الصندوق الاجتماعي بإب من إستكمال أعمال الرصف والتعبيد لطريق حراثة والمتفرع من طلعة منتجع بن لادن.
وبحسب المصادر، قام المتنفذ الحوثي ببناء جدار في مجرى السيل المعتاد، الأمر الذي سيقود حتما إلى إغراق المنازل المجاورة بمياه الأمطار في موسم هطولها حد قول الأهالي.
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