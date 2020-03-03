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وزير الصحة يجدد التأكيد على خلو اليمن من إي إصابات بفيروس كورونا

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

وزير الصحة يجدد التأكيد على خلو اليمن من إي إصابات بفيروس كورونا

عدن - الخليج 365

جدد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، اليوم الثلاثاء، التأكيد على خلو اليمن من أي إصابات أو اشتباه بأي حالات بفيروس كورونا.

 

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واشار الوزير باعوم نشرته وكالة سبأ الحكومية، الى أن الوزارة اتخذت إجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا..لافتاً إلى ان الحكومة وبالتعاون مع المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية على تنسيق مباشر على أعلى المتسويات للتدخل العاجل وتقديم الدعم للقطاع الصحي وأخذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.

 

وأهاب وزير الصحة العامة والسكان ،بمنظمة الصحة العالمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تداعيات خاصة بالفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتبها في محافظات الجمهورية.

 

واوضح باعوم بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة قد نشرت ارقام الهواتف الخاصة للابلاغ عن أية حالات مرضية بصورة عامة، والابلاغ عن اي حالات اشتباه بفيروس كورونا..داعياً طواقم الفحص في المنافذ البرية والجوية للابلاغ عن اي حالات مشتبه فيها، عبر الاتصال بالخط الساخن بالرقم المجاني 195 ، او عبر الارقام الثابتة التالية (02358260) او (02358259)

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