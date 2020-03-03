بالصور.. مسؤول تعز يناقش مع فريق المجلس النرويجي زيادة التدخلات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

تعز - الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، مع فريق المجلس النرويجي برئاسة السيدة ماريا دونكان مستشارة الوصول في المجلس النرويجي وعيدروس طه منسق مكتب تعز، عدد من المواضيع المتعلقة بالتدخلات الانسانية والخدمية في المحافظة مستقبلا.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل ومدراء عموم مديريات المظفر والقاهرة وصالة وصبر الموادم والتعزية، أشار وكيل أول المحافظة إلى استمرار الحرب على المحافظة والحصار الجائر بحق أبناء تعز فاقم الوضع الإنساني والخدمي بشكل لافت وحرمان أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثلة بالاحتياجات الأساسية والخدمية بمافيها حرية التنقل بسهولة ويسر.

وثمن المخلافي باسم السلطة المحليه ممثلة بالاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة، الجهود التي يقدمها المجلس النرويجي للمحافظة والتي ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين خلال الفتره الماضية، داعيا في الوقت نفسه الى زيادة التدخلات الانسانية خصوصا في ظل تزايد معاناة المواطنين مع ازياد أعداد النازحين القادمين من المحافظات المجاورة الى المحافظة نتيجة الحرب الدائرة عليهم هناك من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية عليهم.

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من جانبه، استعرض مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولى الاستاذ نبيل جامل خطة الاستجابة الانسانية التي تم اعدادها من قبل السلطة المحلية والتي شملت احتياجات المحافظة في معظم المجالات المختلفة وذات الاولوية مشيرا الى الاولويات التي يمكن للمجلس النرويجي التدخل فيها كالصحة والتعليم والمياه والاصحاح البيئي ومشاريع سبل المعيشة.

إلى ذلك، أشارت ماريا دونكان مستشارة الوصول في المجلس النرويجي الى الرغبة في استمرار التعاون والبحث عن منح للمحافظة سواء من المجلس النرويجي او غيره ، وفقا للمسوحات والمعلومات التي تم الحصول عليها بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي حول الاحتياجات الانسانية بالمحافظة والتي على ضوئها يمكن البناء عليها بالتدخل المطلوب في المناطق التي يمكن استهدافها.

وشهد الاجتماع تداخلات من مدراء عموم مديريات المدينة حول الاحتياجات المتعلقة بمديرياتهم في عدد من الجوانب الخدمية والانسانية والعوائق التي تحول دون وصول للمساعدات الي بعض المناطق رغم اختيار المديريات كانت ضمن برنامج المجلس النرويجي.