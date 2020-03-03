بالصور.. مسؤول بتعز خلال زيارة "هان": نُثمن جهود السعودية لمواجهة مخاطر إيران والحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

تعز - الخليج 365

قام الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز رئيس لجنة الدعم والاسناد للجيش الوطني ومعه اركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي ، والعميد عبدالله المحزفي ركن استطلاع المحور، وذلك بزيارة لابطال الجيش الوطني في موقع جبل هان لتفقد احوالهم ورفع معنوياتهم في تلك المواقع الهامة حيث كان في استقبالهم العميد ركن عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء ١٧ مشاة والعقيد عبده حمود الصغير رئيس عمليات اللواء.



وخلال الزيارة أكد جامل علي أهمية دعم ومساندة أبطال الجيش الوطني المرابطين، في جميع الجبهات بالمحافظة بالمال والرجال والعتاد والزاد، حتى استكمال تحرير ماتبقى من مديريات المحافظة.

وأشاد جامل بصمود وتضحيات أبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الامامية في مختلف جبهات المحافظة ، مشيراً بأن صمودهم وتضحياتهم سيسجلها التاريخ في انصع صفحاته المشرقة وستظل محفورة في وجدان كل يمني غيور على دينه ووطنه.

وثمن جامل مواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني لمواجهة الأخطار المُشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقه.

من جانبه اكد المجيدي على ان الجيش الوطني في المحافظة وقيادة السلطة المحلية وكل الشرفاء من ابناء المحافظة جنبا الى جنب عازمون على المضي نحو استكمال عملية التحرير وانه وبهؤلاء الابطال الميامين المرابطين في مواقع العزة والشرف ستنتصر تعز وسينتصر الوطن على تلك المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران.

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كما رحب العميد لشمساني قائد اللواء 17 مشاه بزيارة بوكيل المحافظة واركان حرب المحور وركن استطلاع المحور ، واهتمامهم في تفقد الابطال ومتابعتهم الدائمة لسير العمليات العسكرية واوضاع الجبهات واحتياجاتهم والذي يزيد من معنويات المقاتلين في اللواء مؤكدين الوفاء للوطن وللشعب والسعي نحو تحرير المحافظة والوطن.

كما قام الوكيل جامل والمجيدي بزيارة للمستشفى الميداني لجبهة جبل هان ، واطلعوا على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للابطال، والاحتياجات اللازمة الذي يحتاجها المستشفى للاستمرار بتوفير خدماته الطبية للمقاتلين في في تلك الجبهة.

ودعا جامل كل ابناء المحافظة الى الوقوف صفا واحدا الى جانب الجيش الوطني دعما واسنادا، وترك المناكفات وكل مايضعف معنويات الابطال المرابطين في مواقع العزة والشرف احتراما ووفاء للتضحيات التي قدمها الابطال في الجيش بكل اولويته في سبيل الحرية والكرامة معتبرا انه لولا تلك التضحيات وصمود المرابطين وتصديهم لتلك الميليشيا الكهنوتيه لعاثت بكرامة وحرية ابناء المحافظة، كما يحصل ونسمع ونرى في بقية المحافظات التي يسيطرون عليها.