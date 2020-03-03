شكرا لمتابعة خبر عن صرخ أمام القاضي وقال لم أقصد الاساءة للبخاري.. تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة وسيم يوسف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حكم حوثي بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة كل أموالهم "الأسماء" بسبب فيروس كورونا في الكويت .. المفكر عبدالله النفيسي يدعو الكويتيين لهذا الأمر فضيحة للداعية المجنّس وسيم يوسف قبل ساعات من بدء محاكمته بتهمة نشر الفتنة في الإمارات ماذا يحدث في الكويت؟.. حالة استنفار كبيرة داخل الجيش الكويتي والقوات الجوية تتأهب

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