شكرا لمتابعة خبر عن كاتب سعودي ينصح ابن سلمان بـ”محاكمة” أي سعودي زار إيران وأصيب بـ”كورونا” بتهمة الإرهاب! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حكم حوثي بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة كل أموالهم "الأسماء" صرخ أمام القاضي وقال لم أقصد الاساءة للبخاري.. تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة وسيم يوسف بسبب فيروس كورونا في الكويت .. المفكر عبدالله النفيسي يدعو الكويتيين لهذا الأمر فضيحة للداعية المجنّس وسيم يوسف قبل ساعات من بدء محاكمته بتهمة نشر الفتنة في الإمارات

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