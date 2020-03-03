" منابع النفط تفتح شهية المليشيات " اجتياح مفاجئ ل شبوه من قبل المليشيات !

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 05:12 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
شنت قوات الانتقالي، المدعوم إماراتي، اليوم الثلاثاء، هجوما واسعا على قوات الشرعية في محافظة شبوة.
وقالت مصادر قبلية أن مجاميع “المقاومة الجنوبية” هاجمت، بالأسلحة الرشاشة والقذائف، نقاط لقوات الجيش في مديرية نصاب إضافة إلى المجمع الحكومي الذي تتخذه قوات الشرعية قاعدة عسكرية لها.
وسقط خلال المواجهات التي استمرت لنحو ساعتين عددا من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين..
ويعد الهجوم في إطار سلسلة هجمات متصاعدة يعكف الانتقالي، الذي خسرت قواته المحافظة النفطية خلال قتال مع قوات الجيش في اغسطس الماضي، على تنفيذه في محاولة للحصول على موطئ قدم يمهد لعودة قواته إلى المحافظة التي اصبحت تحت سلطة الجيش الموالي للحكومة الشرعية.
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