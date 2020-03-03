شكرا لقرائتكم خبر عن اعلاميين وصحفيين محسوبين على "بن سلمان " يكشفون عن مخطط خطير للأطاحة بالرئيس هادي وبتمويل من الشيخ تميم واردوغان ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 05:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

جدد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر تأكيده على ضرورة تطهير الشرعية من الاخوان واقتلاعهم منها وعلى رأسهم علي محسن الاحمر مستغرباً للصمت على المسؤولين الذي يغردون خارج دائرة الشرعية.

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وقال الزعتر في سلسة تغريدات له على تويتر: "الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في سبيل دحر الإرهاب الحوثي وثبيت الشرعية تحتاج الحكومة الى عاصفة ” تطهير” تقتلع الإخوان من الحكومة ومن يقوم بالتغطية عليهم ودعمهم وعلى رأسهم على محسن الأحمر الذي يبدو أنه الحامي الأكبر للجماعة الإخوانية داخل الشرعية".

واضاف : "الصمت داخل الشرعية تجاه تحركات حزب الإصلاح الإخواني ، والصمت تجاه المسؤولين الذي يغردون خارج دائرة الشرعية ويتحركون بإتجاه قطر وتركيا ، يؤكد وجود أطراف داخل الشرعية تحاول شل يد الرئيس هادي في إحداث تغيير جذري ، لكن السؤال من هو هذا المسؤول النافذ داخل الشرعية".

واشار الزعتر الى ان حكومة الشرعية لايمكن أن تدار بأكثر من رأس ، في حين ان الحال داخل الشرعية يؤكد أن هناك أطرافا عديدة تتحرك بإتجاهات مختلفة بعضها يذهب نحو تركيا وقطر، لذا فتطهير الشرعية خطوة في غاية الأهمية وإعادة الأمور جميعها إلى نصابها لتكون بيد الرئيس هادي فقط .

