شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط محافظة الجوف بيد الحوثين ..يضع حضرموت النفطية اولى اهدافهم القادمة , واستنفار عسكري غير مسبوق في المنطقة العسكرية الثانية استعدادا للدفاع والمواجهه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 05:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه محافظ محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن) قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، كافة القوات العسكرية على مضاعفة الجهود، ورفع مستوى اليقضة والجاهزية؛ لمواجهة أية مخاطر قد تحدق بالمحافظة وأهلها ومقدراتها الوطنية، خلال الحرب الدائرة.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده، صباح اليوم، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وضم رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية العميد فيصل بادبيس، والقادة العسكريين في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وقادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها، لوضع التدابير الأمنية والعسكرية لمواجهة أية ظروف قادمة قد تمس بأمن المحافظة، وفق المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

ويأتي الاجتماع عقب سقوط محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) الحدودية مع السعودية، بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاحد الماضي.

ودعا البحسني، القادة لتوفير المناخ الجيد للجنود المنتسبين لألويتهم ووحداتهم العسكرية؛ مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها الجنود واستشعارهم للمسؤولية تجاه الوطن.

وشدد المحافظ البحسني على أهمية استشعار المسؤولية أثناء أداء المهام الوطنية الجسيمة لحماية حضرموت، وتعزيز أمنها واستقرارها بمشاركة كافة شرائح المجتمع.

ووجه البحسني بتوفير الدعم اللازم لرفع المستوى والإمكانيات العسكرية، مشدداً على ضرورة الاستعداد الجيد لإحياء الذكرى الرابعة لتحرير مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي، والتي يحتفل بها في ٢٤ ابريل من كل عام.

