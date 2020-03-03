شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : دول التحالف لدعم الشرعية ترسل قوة عسكرية كبيرة بقيادة قائد قوات التحالف العربي الى هذه المحافظة المشتعلة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 05:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصل إلى جبهات القتال الحدودية قي الحد يافع، العميد ركن مجاهد العتيبي، قائد قوات التحالف العربي في العاصمة عدن، ومعه عدداً من القيادات العسكرية في زيارة مفاجئة للإطلاع عن قرب على الأوضاع القتالية التي تشهدها المنطقة.

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و كان في استقبال العميد العتيبي، القائد جلال الربيعي قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، وعدداً من القيادات العسكرية بالحزام الأمني،وقيادات المقاومة الجنوبية وقيادة ألوية الصاعقة.



و أطلع العميد العتيبي فور وصوله من أخيه العميد جلال الربيعي، على شرح كامل ومفصّل عن تمركز الوحدات العسكرية الجنوبية وجاهزيتها القتالية العالية وإستعدادها لأي سيناريو مواجهة محتمل مع المليشيات الحوثية الإيرانية، والإستعدادات الأمنية على الشريط الحدودي وفي الداخل، وعلى جملة من الظروف التي يعملون فيها والانتصارات التي حققوها، كما اخذه بجولة ميدانية إلى المواقع القتالية في الجبهات الحدودية بمديرية الحد يافع، المحاذية لمحافظة البيضاء الشمالية.

من جهته العميد "مجاهد العتيبي" حيا الابطال المرابطين، في مواقع القتال محيياً فيهم الروح العالية، وبأسِهم القتالي، و مشيداً بتضحياتهم وبطولاتهم، التي تعد فخراً واعتزازاً لقوات التحالف العربي، مؤكداً الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية.

من جانبهم عاهد أفراد قواتنا المسلحة الوطن وقيادة التحالف العربي على المضي بكل عزيمة وإرادة لموجهة مخططات المليشيات والتنظيمات الحوثية والإرهابية ودحرهم وهزيمة مشروعهم الإرهابي والظلامي.

