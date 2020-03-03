شكرا لقرائتكم خبر عن صيد ثمين يقع في قبضة الحوثين ..وفشل كل الوساطات امام اشتراط الحوثين دفع فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه "تفاصيل اعتقال علي محسن " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 05:02 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ألقت المليشيا الحوثية القبض على ضابط كبير في الحرس الجمهوري اثناء تواجده بمنزلة في سنحان ويطالبوه بدفع فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحه .

وقالت مصادر محلية " اليوم الثلاثاء في أتصال هاتفي أن الحوثيين ألقوا القبض على العقيد الركن علي محسن صالح قائد حراسة حصن عفاش التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح أثناء تواجده بمنزلة بقرية مقوله سنحان بمحافظة صنعاء.

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وأضافت المصادر أنه تم القبض على العقيد علي محسن بهدف الابتزاز وتم الزج به في أحد السجون التابعة للمليشيا دون أي وجه حق مشترطين في الوقت نفسه عليه دفع فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحه .

وأكدت المصادر أن الحوثيين رفضوا إثبات أي تهمة على العقيد محسن أو تحويله للنيابة كما رفضوا الوساطات القبلية التي تحاول الإستفسار عن أسباب القبض عليه عدى تمسك الحوثيين بالتعهد بدفع 20 مليون ريال .

ووضحت المصادر أن العديد من الضباط باتوا قلقين على حياتهم نتيجة لتعرضهم للابتزاز دون أي أهم عدى انهم كانوا يعملوا في نظام صالح والذي كان يعمل معه أيضا الأب الروحي للحوثيين حسين بدر الدين الحوثي .

