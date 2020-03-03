عدن .. مؤسسة الشوكاني تدشن توزيع التمور للأسر الفقيرة والمحتاجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

عدن - الخليج 365

دشنت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية بمحافظة عدن، مشروع توزيع التمور للفقراء والمحتاجين والمعاقين والأيتام وطلبة العلم في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز والضالع ، بدعم من مصنع التميز للتمور بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.



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وفي التدشين ، وبحضور مستشار وزير الإدارة المحلية - المنسق العام للجنة العليا للإغاثة - الشيخ جمال محفوظ بلفقيه ، أكد مدير عام مديرية المنصورة - الرئيس الفخري للمؤسسة - محمد عمر البري ، أن هذا المشروع الخيري يستهدف شريحة المحتاجين ، بالإضافة إلى طلبة العلم ، منوها حاجة المواطنين إلى التمور كونها تأتي على مشارف شهر رمضان المبارك .

وأشاد البري ، بكافة الأعمال الخيرية التي تنفذها مؤسسة الشوكاني في مختلف المجالات الخدمية ، مثمناً رجل البر والإحسان صاحب مصنع التميز للتمور على دعمه في تنفيذ هذا المشروع الخيري تجاه الأسر الفقيرة والمحتاجة .

من جانبه ، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الشوكاني الدكتور محمد اليافعي ، أن توزيع التمور للأسر المحتاجة في عدد المحافظات اليمنية يأتي ضمن المشروع السنوي التي تنفذه المؤسسة في إطار أنشطتها ومساهمتها الخيرية لتلبية بعض الإحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة للمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم ، مشيراً إلى أن المشروع سيتضمن توزيع " 3700 " كرتوناً من التمور