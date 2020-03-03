- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. موظفوا الضرائب يستأنفون إضرابهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
عدن - الخليج 365
نظم موظفو ضرائب عدن اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، واستأنفوا الإضراب عن العمل ابتداءا من اليوم الثلاثاء.
وعبرت النقابة في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لوسائل الإعلام عن استيائها الشديد لمرور عام على عدم تنفيذ المطالب الحقوقية والمشروعة لموظفيها، وذلك بالرغم من المحاضر مع الجهات ذات العلاقة التي أقرت مشروعية المطالب، وأيضا على الوعود من قبل رئاسة المصلحة في اخر محضر لتحسين الظروف المعيشية للكادر الضريبي، خصوصا بعد رفع وثيرة العمل وتجاوز الربط المقرر للموظفين، وكذلك المناشدة المتكررة لرئاسة الوزراء لتنفيذ مطالبهم.
وشملت المطالب تثبيت متعاقدي مكتب الضرائب بعدن وفروعه والوحدة التنفيذية لكبار المكلفين مع دفع اقساط التأمين لهم من بداية تعاقدهم، واستعادة التأمين الصحي مع اضافة التأمين على الأبوين بعد الإنقطاع من بعد الحرب مباشرة.
كما تضمنت المطالب رفع الحوافز والمكافآت الموعود بها من قبل رئاسة المصلحة مع ضم المكافأة بالراتب الأساسي، وصرف بدل الإنتقال مع العمل الإضافي للموظفين التي انقطعت بعد الحرب اسوة بموظفي المصلحة ووقف الإستقطاع من رواتب الموظفين.
وشملت مطالب الموظفين أيضا صرف العلاوة السنوية لعام 2012 بأثر رجعي مع اطلاق العلاوات والتسويات السابقة، واستعادة نسبة 85% التي كانوا يستلمها الموظفون من سابق وانقطعت دون سبب.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. موظفوا الضرائب يستأنفون إضرابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.