- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي جنوبي يكشف كيف حول الإخوان الجيش لمليشيات إخوانية مؤدلجة "وثيقة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
عدن - الخليج 365
كشف القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، عن كيفية قيام الإخوان بتحويل الجيش إلى مليشيا إخوانية مؤدلجة.
وأضاف بن فريد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - بعد أن نشر وثيقة توضح توجيهات بانتداب معلمين من الإخوان ليعملون في المعسكرات.
وقال :"هكذا حولت جماعة الإخوان المسلمين القوات المسلحة من جيش وطني إلى مليشيات اخونجية مؤدلجة".
وتابع "وثيقة رسمية تثبت توجه أصحاب القرار في الشرعية نحو استيعاب "شيوخ الإخوان" متخفين تحت صفة معلم ضمن قوات الجيش لتنفيذ مهمة غسل الأدمغة بالفكر المتطرف النابع من كراريس مدرسة حسن البناء وسيد قطب".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي يكشف كيف حول الإخوان الجيش لمليشيات إخوانية مؤدلجة "وثيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.