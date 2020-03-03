شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي جنوبي يكشف كيف حول الإخوان الجيش لمليشيات إخوانية مؤدلجة "وثيقة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

عدن - الخليج 365

كشف القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، عن كيفية قيام الإخوان بتحويل الجيش إلى مليشيا إخوانية مؤدلجة.



وأضاف بن فريد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - بعد أن نشر وثيقة توضح توجيهات بانتداب معلمين من الإخوان ليعملون في المعسكرات.

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وقال :"هكذا حولت جماعة الإخوان المسلمين القوات المسلحة من جيش وطني إلى مليشيات اخونجية مؤدلجة".

وتابع "وثيقة رسمية تثبت توجه أصحاب القرار في الشرعية نحو استيعاب "شيوخ الإخوان" متخفين تحت صفة معلم ضمن قوات الجيش لتنفيذ مهمة غسل الأدمغة بالفكر المتطرف النابع من كراريس مدرسة حسن البناء وسيد قطب".