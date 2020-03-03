شاهد..  البحسني يرحب بقيادة وزارة الصناعة والتجارة في حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم بالمكلا، اجتماعاً ضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بساحل حضرموت والجهات ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت.



وناقش اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة علي عاطف، وميرو الإدارات بالوزارة ، ومدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت خالد عوض غانم، سبل التنسيق بين ديوان الوزارة ومكتبها بحضرموت في مجال الربط المعلوماتي وتسجيل العلامات وحماية الملكية التجارية، والإجرءات التي تتوافق مع توجهات السلطة المحلية بحضرموت للدفع بتسهيلات للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية.

وشكر نائب وزير الصناعة والتجارة التعاون الكبير من المحافظ البحسني في دعم الاستثمار في مختلف القطاعات ، ودوره في دعم وإعادة النشاط لمكتب الوزارة بساحل حضرموت الذي وصفه بالأفضل والرائد في تقديم الخدمات لرجال الاعمال والتجار والمستثمرين.

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وقال نائب الوزير إن زيارة وفد قيادة الوزارة الى حضرموت يأتي بهدف نقل التحية والشكر للجهود التي يبذلها المحافظ في مجال مختلف المجالات وأبرزها تثبيت الأمن ودعم الاستثمار والتنمية ، مؤكدين تقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل عمل المكتب بساحل حضرموت.

ورحب المحافظ البحسني بقيادة وزارة الصناعة والتجارة في حضرموت، مؤكداً مواصلة دعم قيادة السلطة المحلية لدعم جهود الوزارة ومكتبيها في ساحل ووادي حضرموت، سعياً نحو تفعيل وتنشيط العمل التجاري والصناعي وتسهيل المعاملات وتعزيز دور عمل المكتب وربطه بالتطور والتواصل التكنولوجي المعلوماتي بين الوزارة ومكتبيها في حضرموت.

حضر اللقاء مدير عام الجمارك بساحل حضرموت عمر باعييس، ومدير عام فرع هيئة الاستثمار الدكتور محمد الجوهي، ومدير عام هيئة المقاييس أحمد باعوم، ورئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر باجرش، ونائب رئيس الغرفة فارس بن هلابي.