 شاهد.. البحسني يشيد بالدور الذي لعبته شركة النفط بساحل حضرموت في استقرار تموين المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أهمية الدور الذي لعبته شركة النفط بساحل حضرموت خلال مختلف المراحل في استقرار تموين المحافظة والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية ودعم العديد من القطاعات الحيوية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال كلمة له، ألقاها اليوم، في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها شركة النفط بساحل حضرموت بالمكلا بعنوان " تنسيق العلاقة بين الشركة وأجهزة السلطة المحلية لضمان الاستقرار التمويني".

وأشاد المحافظ بالعمل المنهجي للشركة واهتمام قيادتها بالتدريب والتأهيل المستمر لكوادرها.

وأثنى المحافظ بدور الشركة في دعم قطاعات التعليم والكهرباء والصحة، وحيّا جهود قيادة وكوادر الشركة في تطبيق الرؤية العلمية لتحديث الشركة والنهوض بأوضاعها.

وأكد المحافظ أهمية الورشة في تنسيق العمل بين فرع الشركة وقيادات السلطات المحلية في المديريات والقيادات الأمنية فيها لمنع التلاعب في الأسعار ومنع تهريب المشتقات، وضمان ايصال الكميات الواردة من الشركة الى المواطنين بالسعر المدعوم.

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كما أثنى المحافظ على الجهود التي لعبتها فروع شركات النفط في المحافظات المحررة في توفير المشتقات النفطية خلال سنوات الحرب.

بدوره أوضح مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت د.خالد سلمان العكبري، أن الشركة حرصت على عقد هذه الورشة مع الجهات المعنية في المديريات والمرافق والمؤسسات التنفيذية بهدف ضمان الاستقرار التمويني في ربوع حضرموت وتوحيد السعر في جميع المديريات ، وتنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة بعض الظواهر لضمان ايصال المشتقات للمواطنين بدون زيادة ولمنع التلاعب بالكميات التي تمنحها الشركة للمحطات في جميع المديريات.

وقدّم مدير عام الشركة بساحل حضرموت ورقة عمل موسعة حول نشاط الشركة والتعريف بها، والعملية التسويقية واللوائح والقوانين الخاصة بإصدار التراخيص لإنشاء المحطات الخاصة، واحصائيات حول محطاتها والمحطات الخاصة المعتمدة ، واحصائيات الكميات الواردة والموزعة، ورؤية حول كيفية الحفاظ على الكميات المرسلة للمديريات من المشتقات النفطية.

وجرى في الورشة التي حضرها مديرو فروع شركة النفط بوادي حضرموت ومحافظتي شبوة وعدن، ومديرو المديريات ومدير أمن المديريات والمرافق والمؤسسات التنفيذية، مناقشة واستعراض الآليات الكفيلة بمنع التلاعب وتهريب المشتقات وإيصالها الى المواطن بذات الكميات الواردة من الشركة وبذات السعر المعتمد.