القوات الجنوبية تكسر هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض و قُليعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

ايــــاد الهمامــــــــي

كسرت القوات الجنوبية في الساعات الأولى من فجر الاثنين هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض و قُليعة في قطاع حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء،



وبحسب مصادر ميدانية أن مواجهات ضارية دارت شهدتها مناطق العمليات وأن سلاح الدروع التابع للقوات الجنوبيه يستهدف بقذافه الصاروخيه مواقع وتحصينات حوثيه بإتجاه الثوخب في حين إستهدف سلاح المدفعية عمق مناطق سيطرة المليشيات .

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وتوسعت رقعة الإشتباكات لتصل الى بلدة الفاخر وجبهة صبيره الجب بتار وأن القوات المشتركة الجنوبية تتصدى لمحاولات إختراق من قبل مليشيات الحوثي التي حصلت على جرعة معنوية اثر سقوط عاصمة محافظة الجوف بأيدي قواتها .

وأثخنت القوات الجنوبية مليشيات الحوثي بهزائم متتالية خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات محور الضالع حيث تصدت مساء الأحد لهجوم واسع للمليشيات الحوثية عززته بالأسلحة الثقلية، كانت قد حاولت شنه باتجاه قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب الضالع.

وشنت المليشيات هجوما باتجاه شمال بلدة بتار في محاولة لتحقيق تقدم على الأرض عقب استشهاد الشهيد القائد ”اسماعيل الأعجم“ فجر الأحد غيى أنها تلقت ضربات موجعة وأجبرتها على الإنكسار

وقالت مصادر عسكريه أن القوات الجنوبية عززت تواجدها بوحدات بشريه وأسلحة ثقيلة مثلت إضافة نوعية بدخول جزء منها في خط المواجهات، إلى جانب الوحدات السابقة من كتائب الشهيد الشوبجي التي كان يقودها القائد الشهيد ”لعجم.