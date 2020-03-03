- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تكسر هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض و قُليعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
ايــــاد الهمامــــــــي
كسرت القوات الجنوبية في الساعات الأولى من فجر الاثنين هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض و قُليعة في قطاع حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء،
وبحسب مصادر ميدانية أن مواجهات ضارية دارت شهدتها مناطق العمليات وأن سلاح الدروع التابع للقوات الجنوبيه يستهدف بقذافه الصاروخيه مواقع وتحصينات حوثيه بإتجاه الثوخب في حين إستهدف سلاح المدفعية عمق مناطق سيطرة المليشيات .
وتوسعت رقعة الإشتباكات لتصل الى بلدة الفاخر وجبهة صبيره الجب بتار وأن القوات المشتركة الجنوبية تتصدى لمحاولات إختراق من قبل مليشيات الحوثي التي حصلت على جرعة معنوية اثر سقوط عاصمة محافظة الجوف بأيدي قواتها .
وأثخنت القوات الجنوبية مليشيات الحوثي بهزائم متتالية خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات محور الضالع حيث تصدت مساء الأحد لهجوم واسع للمليشيات الحوثية عززته بالأسلحة الثقلية، كانت قد حاولت شنه باتجاه قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب الضالع.
وشنت المليشيات هجوما باتجاه شمال بلدة بتار في محاولة لتحقيق تقدم على الأرض عقب استشهاد الشهيد القائد ”اسماعيل الأعجم“ فجر الأحد غيى أنها تلقت ضربات موجعة وأجبرتها على الإنكسار
وقالت مصادر عسكريه أن القوات الجنوبية عززت تواجدها بوحدات بشريه وأسلحة ثقيلة مثلت إضافة نوعية بدخول جزء منها في خط المواجهات، إلى جانب الوحدات السابقة من كتائب الشهيد الشوبجي التي كان يقودها القائد الشهيد ”لعجم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجنوبية تكسر هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض و قُليعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.