شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لم يتحدث لزوجته منذ 20 عاما.. والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمتنع رجل ياباني عن الحديث مع زوجته منذ ما يقارب العشرين سنة وذلك بسبب “الغيرة” من اهتمام ورعاية زوجته لأطفالهما ما كان سببا في قطيعة كلام بينهما

امتدت لزمن طويل.

لكن بعد هذه المدة تم جمع الشمل مرة أخرى بفضل برنامج تلفزيوني.

يعيش الوالد الذي يدعى”أوتو” مع زوجته وأبنائه الثلاثة في نفس المنزل ويتحدث معهم بطريقة عادية لكنه لا ينس بأية كلمة تجاه زوجته “كاتايما” سوى الإيماء برأسه أو الإشارة بأصبعه.

جديد "الخليج 365"

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حيث قام ابنهما “يوشيكي” البالغ من العمر 19 سنة بإرسال رسالة إلى أحد البرامج التلفزيونية اكد فيها حزنه الكبير أن يرى أبوه لا يتكلم مع أمه كأي زوجين منذ وقت طويل جدا.

وتوصل القائمون على البرنامج لحل بسيط للغاية وهو تنظيم لقاء بين الزوجين في أول مكان التقوا فيه ببعضهما البعض ليضفوا عليه طابعا رومانسيا