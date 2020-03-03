شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا من هذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت الأنباء الواردة من محافظة حضرموت عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك بعد أن تحدثت أنباء عن وصول عدد من الوافدين من جمهورية الصين الشعبية إلى الأراضي اليمنية دون أن تقوم السلطات المحلية باتخاذ أية إجراءات للسلامة مثل الفحص الطبي العاجل وغيرها من الاجراءات الاحترازية.. جديد "الخليج 365" Advertisements التفاصيل تتبع.

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