شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح سفارة اليمن بالقاهرة على صدر الصحافة المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كورونا احدث فضائح السفارة اليمنية في القاهرة التي وجدت طريقها الى الصحافة المصرية . لم تتوقف فضائح السفارة اليمنية في القاهرة التي يقودها السفير محمد مارم المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض . جديد "الخليج 365" Advertisements حيث تسبب الخلافات بين الدبلوماسيين الى اطلاق شائعة انتشار فيروس كورونا بين العاملين في السفارة , وتوقيف عائشة العولقي رئيسة المركز الثقافي لإصابة زوجها بالفيروس . وسارعت الصحافة المصرية الى تناول الخبر والذي اتضح انه مجرد شائعات جراء خلافات الدبلوماسيين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضائح سفارة اليمن بالقاهرة على صدر الصحافة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.