مسام" يعلن اتلاف 556 لغما وعبوة ناسفة في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

اياد الهمامي

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام، مسام، تنفيذ أول عملية إتلاف وتفجير للألغام بمديرية الأزارق في محافظة الضالع.



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وقال في بيان، مساء الاثنين، إن خبراء الفريق 18، أتلفوا 556 لغما، وعبوة ناسفة، وقذيفة غير متفجرة، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، في مديرية الأزارق.

وشملت عملية الإتلاف، على 231 لغما مضادا للأفراد، و63 عبوة ناسفة، و30 لغما مضاد للآليات بالإضافة إلى مئات الذخائر غير المنفجرة.

يذكر ان الالغام والعبوات الناسفه والمقذوفات الذي زرعتها مليشيات الحوثي في جبهات شمال الضالع حصدت الكثير م̷ـــِْن ارواح الابرياء منهم اطفال ونساء وشيوخ "