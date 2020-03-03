البحسني يتفقّد سير العمل بجسر ابن سيناء البحري بنسبة انجازه 70%

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، سير العمل بجسر ابن سيناء البحري الذي تنفذّة مجموعة العمودي وتبلغ نسبة انجازه 70% .



واستمع المحافظ من مدير عام مكتب وزراة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير مجموعة العمودي،عبدالقادر العمودي، الى مراحل استكمال المشروع، مؤكداً أهمية الجسر في ربط الطريق وتلافي معوّقات تدفق السيول ، ومشدداً على سرعة إنجاز الجسر .

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