البحسني: هناك حدائق ومتنفسات سننفذها في مواقع سياحية بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن ثمة حدائق ومتنفسات ستنفذها السلطة المحلية بالمحافظة في مواقع سياحية وحيوية بمدينة المكلا .

Advertisements وقال المحافظ إن هذه الحدائق والمتنفسات من شأنها أن تتهيأ الأجواء المناسبة للمواطنين وللعوائل وللزائرين، وذلك في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للإهتمام بجميع القطاعات. ووجه المحافظ الجهات المعنية بإعداد دراسة لإنشاء متنفس للمواطنين خلف ساحة العروض، معلناً عن حديقة كبرى سيتم انشاؤها بمنطقة امبيخة .

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