البحسني يضع حجر الأساس لمشروع حديقة الستين الترفيهية بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، حجر الأساس لمشروع حديقة الستين الترفيهية التي تقع على مساحة 42 ألف متر مربع خلف جسر ابن سيناء البحري بإشراف وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أهمية المشروع الذي تشتمل مكوناته على متنفسات وألعاب مائية وألعاب للأطفال وملاعب كرة قدم وجلسات عائلية، وقال إن السلطة المحلية ستسعى بأن تكون حديقة نموذجية ومتنفساً لائقاً وجميلاً للعوائل والمواطنين والزائرين من مختلف المديريات ومن خارج المحافظة.
مشيراً الى أن السلطة المحلية تعمل بشكل متوازٍ للإهتمام بجميع القطاعات، ومن بينها توفير المتنفسات والمواقع المناسبة للعوائل والمواطنين والزوّار .
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