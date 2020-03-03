شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الوزراء يشيد بجهود السفارة اليمنية في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري بالجهود التي تبذلها السفارة اليمنية بتونس في خدمة مصالح اليمن.

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ونوه الميسري خلال زيارته،اليوم، الى مقر السفارة اليمنية في تونس العاصمة،بأهمية الدور الذي تضطلع به السفارة وطاقهما في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد التونسية.

بدوره عبر سفير بلادنا لدى تونس عبدالناصر باحبيب، عن شكره وتقديره لزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى مقر السفارة وتلمسه المشاكل والصعوبات التي تواجهها البعثة اليمنية في تونس بما يعكس اهتمام القيادة السياسية وإيلائها الاهتمام بالجاليات اليمنية وبالبعثات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج.