"سوق الحنظل" في سيئون يعقد اجتماعا لمناقشة ترتيب السوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

عقد اجتماع في مدينة سيئون يضم مالكي وعمال المحلات التجارية بسوق الحنظل بمديرية سيئون برئاسة عاقل حي السوق صالح رجب باصبيع لمناقشة اوضاع ترتيب وتنسيق سوق الحنظل وابرز الامكانات التي يحتاجها.

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وكرس الاجتماع تحديد المطالب التي يحتاجها السوق في الايام القادمة للحفاظ على مظهرة التراثي والحضاري وتطويره في المستقبل وكذا الرسوم الرمزية التي تساهم في تحسين البنية التحتية للسوق وإقرار تشكيل لجنة مكونه من اربعة اشخاص بمعية عاقل السوق لحل جميع الاشكالات والمشاكل.

وأكد باصبيع على اهمية التكاتف والتلاحم بين مالكي وعمال المحلات التجارية للمساهمة في تنفيذ مطالبهم من قبل الجهات ذات العلاقة ، شاكرا لهم على تلبية الدعوة بحضور الاجتماع الذي اتسم بالروح العالية في تقريب وجهات النظر والاتفاق على مصلحة السوق.